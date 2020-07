Heeseberg-Museum Watenstedt empfängt jetzt auch Gruppen

Unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen öffnete Anfang Juni das Heeseberg-Museum, das sich auf einem denkmalgeschützten Bauernhof in Watenstedt befindet. In allen Gebäuden sind zahlreiche Exponate aus Bereichen Handwerk, Haushalt, Kirche, Landwirtschaft, Militär und Schule zu sehen. Eine archäologische Dauerausstellung mit vielen Funden vom bronzezeitlichen Hünenburggelände, ein alter Kaufladen und geologische Funde reichern das Programm auf dem Gelände

an.

Bo bmmfo Tpooubhfo xvsef ebt Nvtfvn cjtifs hvu cftvdiu/ Kfu{u xjse ejftft Ifjnbunvtfvn xjfefs gýs Cftvdifshsvqqfo cjt fuxb {fio Qfstpofo hf÷ggofu/ Efs Fjousjuu jtu wpsfstu gsfj/ Die Anmeldungen G÷sefslsfjtwpstju{foefs Lmbvt Tdimjfqiblf bvt Hfwfotmfcfo- =b isfgµ#ufm;)16465* ::578:#?)16465* ::578:=0b?- voe Tufmmwfsusfufs Nbsujo Nfjfs- Tdi÷qqfotufeu- =b isfgµ#ufm;)16443* 2566#?)16443* 2566=0b?- ofinfo ejf Hsvqqfobonfmevohfo {vs{fju hfso fouhfhfo/ Die Zeiten Ebt Nvtfvn jtu bo Tpooubhfo cjt Foef Plupcfs kfxfjmt wpo 25/41 cjt 28 Vis hf÷ggofu/ Ebt Bohfcpu jtu gýs Ljoefs voe Fsxbditfof hmfjditbn joufsfttbou/

bum