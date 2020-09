Schöningen – Jan Siemann bekommt Verdienstorden der DLRG

DLRG-Vorsitzender Matthias Edelmann (links) übergab des Verdienstzeichen in Silber an Jan Siemann.

Die DLRG-Ortsgruppen Schöningen und Helmstedt übernahmen am letzten Augustwochenende den Wasserrettungsdienst am Tankumsee (Gifhorn). In diesem Zusammenhang wurde der Technische Leiter Jan Siemann mit dem DLRG-Verdienstzeichen in Silber ausgezeichnet, so die Mitteilung.

Für „überdurchschnittliches Engagement“

„Das Verdienstzeichen in Silber wird aufgrund überdurchschnittlichen Engagements vergeben. Wir freuen uns, dass wir Jan nun auszeichnen können“, wird Vorsitzender Matthias Edelmann zitiert.

An verschiedenen Projekten beteiligt

Siemann hat in den vergangenen sieben Jahren das Schöninger Jugend-Einsatz-Team (JET) aufgebaut und weiterentwickelt, so die DLRG. Das Konzept des JET wurde im Jahr 2017 durch den Bundesinnenminister mit dem vierten Platz des „Förderpreises helfende Hand“ ausgezeichnet. Zudem ist Siemann maßgeblich in den Aufbau und der Weiterentwicklung der Katastrophenschutzeinheit involviert und steht der DLRG Schöningen seit zwölf Jahren als Technischer Leiter zur Verfügung.

red