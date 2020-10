Aufwindtechnologie-Forschung: Buschhaus-Standort wohl geeignet

Zu den Möglichkeiten, das Kraftwerksgelände „Buschhaus“ als Forschungsstandort für die Energieerzeugung mittels der Aufwindtechnologie zu etablieren, referierte am Samstag im Schöninger Elmhaus Dr. Gerhard Weinrebe von der Stuttgarter Ingenieurgesellschaft Schlaich, Bergermann und Partner (sbp). Mit dem Prinzip, mit aufsteigender Luft eine Turbine anzutreiben und damit Strom zu erzeugen, beschäftigen sich die Stuttgarter Ingenieure schon länger und haben im sogenannten Sonnengürtel unseres Erdballs schon mehrere Aufwindkraftwerke, die zu marktgerechten Preisen Strom erzeugen, gebaut.

„Dort zur Aufwindtechnologie zu forschen, würde dem Standort Auftrieb geben“

Nun hatte der Landwirt Uwe Lickfett, der auch im Büddenstdter Ortsrat sitzt, die Idee, diese Technologie in Verbindung mit dem inzwischen stillgelegten Kraftwerk Buschhaus zu bringen. „Buschhaus ist ein Energiestandort, hat die notwendige Infrastruktur, und dort zu der Aufwindtechnologie zu forschen, würde dem Standort mächtig Auftrieb geben", urteilte Lickfett, der klarstellte, dass es beim dem Vorhaben ausschließlich um die Forschung gehe.

Großer Kostenträger beim Bau einer Forschungsanlage würde entfallen

Vom Grundsatz her wäre nach Meinung von Ingenieur Weinrebe das Buschhaus-Gelände zur weiteren Erprobung der Aufwindtechnologie geeignet – insbesondere auch deshalb, weil der Schornstein des Kraftwerkes genutzt werden könnte und somit ein großer Kostenträger beim Bau einer Forschungsanlage entfallen würde.

Aufwindtechnologie – weitere Alternative im Segment regenerativer Energieerzeugung

Da Aufwindkraftwerke grundsätzlich in Verbindung mit Sonnenkollektoren und Wärmespeichern gebaut werden, können diese im Prinzip rund um die Uhr Strom liefern. Am Standort Buschhaus könnte nun dazu geforscht werden, wie sich solch ein Kraftwerksbetrieb in einem Teil der Erde, der nicht zum Sonnengürtel unseres Planeten gehört, bewerkstelligen ließe.

Ingenieur Weinrebe sieht die Aufwindtechnologie auch aus finanziellen Gründen als eine weitere Alternative im Segment der regenerativen Energieerzeugung. „Momentan liegen die Gestehungskosten bei etwa neun Cent pro Kilowattstunde, bei der Photovoltaik bewegen wir uns in Richtung ein Cent. Aber durch weitere Forschung und Praxiserfahrungen werden die Kosten auch im Bereich der Aufwindtechnologie weiter sinken", prophezeite Gerhard Weinrebe.

Machbarkeitsstudie zum Thema Aufwindtechnologie am Standort Buschhaus

Vorteile – nicht nur finanzielle – würden sich zudem durch die Kombination mit anderen Nutzungsarten des Aufwindkraftwerk-Areals ergeben – etwa der Landwirtschaft oder dem Betrieb einer Photovoltaikanlage. Uwe Lickfett schlägt zudem vor, den Lappwaldsee, das bei Büddenstedt entstehende Gewässer und ein auf der dortigen Hochkippe anzulegendes Wasserreservoir als Pumpspeicherkraftwerk-System herzurichten.

Ob am Standort Buschhaus tatsächlich zum Thema Aufwindtechnologie geforscht werden könnte, müsste mittels einer Machbarkeitsstudie geklärt werden. „Deshalb hoffen wir durch diesen Vortrag auf ein Signal an Politik und Wirtschaft, sich damit zu beschäftigen", erklärte Hans-Christoph Buchholtz, Vorsitzender der Stiftung Fux, die gemeinsam mit dem Elmhaus-Förderverein den Vortrag von Dr. Gerhard Weinrebe organisiert hatte.