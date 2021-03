Fahrlehrer fährt in Schöningen 20 km/h zu schnell

Die Polizei Schöningen hat am Dienstag in der Zeit von 11 bis 18 Uhr Verkehrsteilnehmer in Schöningen kontrolliert. (Symbolfoto)

Die Polizei Schöningen hat am Dienstag in der Zeit von 11 bis 18 Uhr Verkehrsteilnehmer in Schöningen kontrolliert – insbesondere das Einhalten der Höchstgeschwindigkeiten habe im Fokus gestanden. „Uns ist heute eine überraschend hohe Anzahl von Geschwindigkeitsüberschreitungen aufgefallen“, so ein Beamter der Polizei Schöningen in der Mitteilung der Polizei.

Ausgerechnet ein Fahrschulfahrzeug fällt besonders auf

28 Überschreitungen seien geahndet worden. Ausgerechnet ein Fahrschulfahrzeug sei besonders aufgefallen. Der Fahrlehrer habe die zulässige Geschwindigkeit um fast 20 km/h überschritten.

Ein 15-Jähriger aus Söllingen sei besonders übermütig gewesen, als er vor den Augen der Beamten nur auf dem Hinterrad seines Mofas gefahren sei. Die Beamten hätten festgestellt, dass das Mofa manipuliert war und somit eine unzulässige Geschwindigkeit erreichte. Wegen dieser und weiterer Mängel sei die

Betriebserlaubnis erloschen. Der Söllinger muss sich nun nach Angaben der Polizei wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

E-Scooter-Fahrer hat keine gültige Versicherung

Ein 47-jähriger E-Scooter-Fahrer sei auf einem Fußgängerweg gefahren. Da der Mann keine gültige Versicherung nachweisen konnte, war auch für ihn die Fahrt beendet. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet, so die Polizei.

red