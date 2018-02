Kinder lieben Routine beim Essen

Köln Kinder sind Gewohnheitstiere, wenn es um die ersten Breimahlzeiten oder feste Nahrung geht. Eltern können dem entgegenkommen, indem sie den Nachwuchs zum Füttern immer an denselben Platz setzen, den gleichen Teller und den gleichen Löffel benutzen. Auch regelmäßige Essenszeiten helfen. Manche Kinder reagieren gerade in der Anfangsphase auf kleine Veränderungen mit Unruhe und Abwehr, erläutert die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Kinder brauchen beim Essen genug Zeit. Allerdings sollte man die Mahlzeit auch nicht endlos in die Länge ziehen: 30 Minuten reichen aus. Das Kind darf in dieser Zeit selbst entscheiden, wie viel es isst. Eltern sollten auf die Hunger- und Sättigungssignale ihres Kindes achten. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder