Der Gedanke der Großfamilie lebt

Gemeinsam wird so manches einfacher, dafür setzt sich die Generationshilfe ein (von links): Angelika Dettmers, Veronika Nadzeika, Angela Munzel und Roswitha Nawrot-Kopitzke. Foto: Henrik Bode

Mit Ehrenamtlichen im Dorf eine Hilfe aufzuziehen, wie sie früher in den Großfamilien gang und gäbe war: Die Idee der Generationenhilfe Abbensen ist mittlerweile fünf Jahre alt – und sie funktioniert. So gut, dass das Angebot nun auf die gesamte Gemeinde Edemissen ausgeweitet werden soll.

„Miteinander und füreinander“ – so lautet das Motto der Generationenhilfe. „Wir helfen nicht nur alten Menschen, sondern allen, von 0 bis 99“, betont Angelika Dettmers. Sie ist die Vorsitzende des Vereins Fördergemeinschaft Jung und Alt, zu der die Generationenhilfe gehört.

Mit geschultem Auge werden Hilfesuchende und Helfer zusammengebracht. So, wie Veronika Nadzeika und Angela Munzel. Veronika Nadzeika ist 74 Jahre alt. Ehe sie krank wurde, arbeitete sie als examinierte Altenpflegerin im DRK-Heim in Oelheim, engagierte sich ehrenamtlich beim DRK. „Ich habe viel für Menschen getan“, sagt sie, „und ich habe es gerne getan.“ Seit ihr Mann nicht mehr lebt, wohnt sie allein im Haus in Oedesse – und manchmal fühlt sie sich einsam. Denn wie sie selbst sind auch ihre Freundinnen älter und damit auch unbeweglicher geworden.

Beim Seniorentreff hörte Veronika Nadzeika von der Generationenhilfe. Einmal in der Woche bekommt sie seither Besuch von Angela Munzel. Die beiden Frauen gehen miteinander spazieren, fahren zum Kaffeetrinken nach Peine, lachen miteinander und haben sich immer viel zu erzählen – eine Freundschaft ist entstanden. Sogar ein gemeinsamer Urlaub in Büsum ist geplant, zu sechst, zusammen mit Freunden von Veronika Nadzeika.

„Sie haben mir die Richtige ausgesucht“, sagt Veronika Nadzeika zu Angelika Dettmers und Roswitha Nawrot-Kopitzke vom Team der Generationenhilfe. „Angela Munzel ist meine treue Seele. Und sie kann so gut zuhören.“ Die Gelobte sagt: „Die Generationenhilfe ist eine super Sache. Wir müssten nur noch mehr Helfer werden.“ Neben Veronika Nadzeika hat sie noch eine weitere Einsatzstelle. „Ich bin jetzt Rentnerin und kann mir meine Zeit einteilen.“ Die Fälle, in denen die Helferinnen im Einsatz sind, sind vielfältig wie die Menschen. Gesellschaft leisten, vorlesen, Unterstützung im Haushalt, Behördengänge – alles ist möglich. „Wir helfen“, sagt Angelika Dettmers. „Aber wir leisten keine Pflege.“

Als Helfer mitmachen können alle, die Zeit und Lust haben, in der „Großfamilie“ mitzuwirken. Anders liegt der Fall, wenn Menschen mit beginnender Demenz zu betreuen sind. Dann müssen die Ehrenamtlichen geschult sein. Kurse bietet die Generationenhilfe mit dem DRK ab September an.

DER GEMEINSAM-PREIS Am 17. Mai ehrt unsere Zeitung mit dem Braunschweiger Dom zum 15. Mal Menschen für ihr Bürgerengagement. In den nächsten Wochen stellen wir hier täglich die Kandidaten für den Preis vor. Heute: Die Generationenhilfe Abbensen, sie greift den Gedanken der Großfamilie auf, in der sich Menschen gegenseitig unterstützen. Das Ziel: Helfer und Hilfesuchende zusammenführen und so ein Geben und Nehmen ermöglichen. Die Hilfe richtet sich an alle von 0 bis 99 Jahren. Zum Kern-Team gehören: Marianne Brickwedel, Roswitha Nawrot-Kopitzke, Angelika Dettmers. Kontakt: E-Mail: kontakt@FGAbbensen.de, (0 51 77) 8 79 01 02 und (01 76) 31 00 01 46