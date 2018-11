Paris (dpa) – Von Keith Haring und Andy Warhol bis zu David LaChapelle und Yan Pei-Ming: Michael Jackson gehört zu den von Künstlern am häufigsten abgebildeten Persönlichkeiten der Welt. Eine Auswahl ist nun im Pariser Grand Palais zu sehen. Werke von mehr als 40 Künstlern und Fotografen sollen den Einfluss des Popstars auf die Kunst illustrieren. Zahlreiche Exponate sind nach seinem Tod im Juni 2009 entstanden. Die Ausstellung "On the Wall" dauert bis zum 14. Februar.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder