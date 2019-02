Verkauf der Berlinale-Tickets startet

Berlin Drei Tage vor dem offiziellen Beginn der Berlinale hat das Anstehen für Tickets begonnen. Teilweise seit dem Vorabend warteten am Morgen Filmfans ausgestattet mit Schlafsäcken, Camping-Stühlen und Isolierkannen, um die ersten Karten für das Filmfestival zu bekommen. Besucher können Tickets für die Vorführungen immer drei Tage im Voraus an Kassen in den Potsdamer Platz Arkaden, im Kino International, im Haus der Berliner Festspiele und in der Audi City am Kurfürstendamm sowie an den Tageskassen der Spielstätten, an Theaterkassen und online kaufen.

