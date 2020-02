Wieder mehr Besucher in deutschen Kinos

Berlin. Die Kinos in Deutschland haben im vergangenen Jahr wieder mehr Tickets verkauft. Rund 118,6 Millionen Kinobesucher wurden nach Angaben der Filmförderungsanstalt gezählt. Das waren etwa 13,2 Millionen mehr als noch 2018, als die Kinobranche die schlechtesten Zahlen seit Jahren geschrieben hatte. "Wir hatten im vergangenen Jahr zum ersten Mal wieder die vermissten Blockbuster, also Filme, die sich deutlich oberhalb von vier Millionen Besuchern einordnen", sagte FFA-Vorstand Peter Dinges der dpa. Am erfolgreichsten waren "Die Eiskönigin 2" und "Der König der Löwen".