Diese Schlange sieht doppelt

Eine Wald-Klapperschlange mit zwei Köpfen und vier Augen wurde an der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika entdeckt. Mitarbeiter eines Umwelt-Unternehmens fanden das Jungtier in einem Wald in einem Nest. Die Schlange habe auch zwei Gehirne. Deshalb funktionierten die beiden Köpfe...