Klettern mit Kindern auf dem Rücken

Sie sind niedlich, aber ihr Name klingt etwas gruselig: Totenkopf-Äffchen. Ihr weißes Gesicht erinnert an einen Totenkopf. Daher kommt der Name. Totenkopf-Äffchen sind eine kleine Affen-Art. Sie sind sehr gesellig und leben in großen Gruppen zusammen. Ihre Heimat liegt in Südamerika. Die kleinen...