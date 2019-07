Untreue Tomaten

Liebe, Triebe und jede Menge Eiweißstoffe im Gehirn. Oder: Was hat der treue Zweipunktbaumsteigerfrosch, was das umtriebige Erdbeerfröschchen Oophaga pumilio nicht hat, was der paarbildende Bergpieper Anthus spinoletta oder die Heckenbraunelle Prunella modularis sowie treue und weniger treue...