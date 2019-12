Halteriemen für Airpods

Wer immun gegen irrationale Hypes war, hat Apple schon immer abgelehnt. Heute sollte auch der begeisterungsfähigste Zeitgenosse einlenken, nachdem der Konzern technisch nur noch Mittelmaß ist und die Design-Innovationen auch eher bescheiden sind – und die hohen Preise mithin noch weniger gerechtfertigt.

Trotzdem scheint es sie noch zu geben, die Fans. Beispiel Airpods: Kopfhörer ohne Kabel, die man ins Ohr steckt. So was gibt es schon lange. Die Musik kommt via Funk. Problem: Sie fallen aus dem Ohr, sind so klein, dass man sie verliert, und so teuer (ab 179 Euro), dass das dann wehtut. Mit den alten Kopfhörern, die an einem Kabel hingen, konnte das nicht passieren. Die Lösung: eine Schnur, an der man die kleinen Teile befestigen kann. Die kommt zwar nicht vom Apple-Konzern, dennoch schließt sich der Kreis des Unsinns, denn: Ein Händler bietet im Netz eine solche Schnur an. Sie hat ein total tolles Design. Kosten: knapp 60 Euro. Für eine Schnur. So ein Produkt bringt nur raus, wer auch einen Markt dafür sieht. Es gibt auch Varianten für deutlich weniger Geld, aber hartgesottene Apple-Fans wollen sich ja keinen Ramsch umhängen und offensichtlich in alter Tradition überteuerte Produkte kaufen.

Apple – ein Pionier, das muss man zugeben: Die ersten iMacs waren Meilensteine und vor dem ersten iPhone gab es keine ernstzunehmenden Smartphones. Die Auswüchse in den vergangenen Jahren hingegen sind kaum mehr zu ertragen. Sollte ich jemanden erwischen, der seine Airpods an einer Schnur um den Hals trägt, werde ich mir das Lachen nicht verkneifen.