Martinsgans und Mettensau

Früher, als alles noch besser war, waren die Speisen fürs Weihnachtsfest festgelegt. Am 11. November, dem Martinstag, kam die Gans auf den Tisch. Wer sich dann nicht am Fleisch satt aß, hatte selbst Schuld, denn bis zum Heiligabend einschließlich dauerte die sich anschließende Fastenzeit. Weil das Fleischverbot am 24. Dezember noch galt, Fisch aber erlaubt war, gab es einen Karpfen. Die Fastenzeit endete mit der Christmette an Heiligen Abend, so dass es rein theoretisch möglich war, sich noch in der Nacht mit Fleisch zu sättigen.

Viele Menschen hoben sich aber das Fleisch für den ersten Weihnachtstag auf. Für diesen Festtagsbraten am 25. Dezember musste bereits am 21. Dezember, dem Thomastag und in einigen Regionen auch der Beginn der Raunächte, die „Mettensau“ geschlachtet werden, die bis dahin schön gepäppelt worden war. Aus der Mettensau wurde dann der Schweinebraten geschnitten. Wie es da zu Kartoffelsalat und Würstchen kommen konnte, bleibt rätselhaft.