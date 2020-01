Wenn man – wie der Autor dieser Zeilen – ein gewisses Alter überschritten hat, dann reagiert man schon etwas sensibel, wenn Sprüche kommen wie „Der Alte muss weg“ oder „Wohin mit dem Alten?“ Den letztgenannten Spruch fand ich vor einigen Tagen auf einem Zettel in meinem Briefkasten. „Wohin mit dem Alten?“ stand auf dem Zettel. Ich dachte schon, dass es jetzt Ausflugstipps für Senioren gibt oder Hinweise, wo man sich leckeres Mittagessen in seniorengerechten Portionen bestellen kann. Aber es war natürlich ganz anders gedacht. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr Halchter bot sich an, sich um den Alten zu kümmern – um den alten Tannenbaum. Das ist echte Nachbarschaftshilfe, freute ich mich über dieses Angebot, das für mich allerdings zu spät kam. Mein Bäumchen war schon zerkleinert in der grünen Tonne.

