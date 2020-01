Frühstück mit Mutti

In unserer Familie ist Schwund. Normal. Weil die Kinder aus dem Haus sind und wir uns ansonsten meistens die Klinke in die Hand geben. „Bin heute Abend beim Chor“. „Bin im Theater.“ „Muss morgen früh raus.“ „Na denn, schönen Tag.“ Aber am Wochenende. Wenn die Jungs kommen. Das wird zelebriert! Frisch gepresster Orangensaft! Frische Brötchen vom Bäcker des Vertrauens! Camembert, der zartgelb zerläuft! Eier mit knusprigem Speck aus dem Backofen! Vier verschiedene selbstgemachte Marmeladen!

Und dann: Was macht die Juristerei in Kiel? Wie gedeiht das Ingenieursstudium? Packst du die Staatsrechts-Klausur? Wer außer dir begreift Mathe? Wir Eltern lassen noch mal die Woche Revue passieren – wobei jeder natürlich besonders gut dastehen will und entsprechend von der Restfamilie verulkt wird. Das, so dachte ich, ist doch der Nukleus unseres Familien-Glücks. Doch die Wahrheit ist: Wenn ich nicht da bin, hauen die drei Kerle sich gegen 11.30 Uhr lieblos Eier auf Toast, brühen einen Kaffee, schweigen sich an. Und finden das voll in Ordnung. Endlich mal keine Druckbeschwallung von Mutti am frühen Morgen.