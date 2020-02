Wetten auf das Wetter

Wann wird der Regen beginnen, um 10.02 oder um 10.06 Uhr? Wann hört der Guss wieder auf? 12.10 oder 12.13 Uhr? Wer näher dran ist, hat gewonnen – und los geht’s. Gerade im deutschen Winter im Jahre 2020 kann man dank vieler Regengebiete dieses Spiel sehr gut spielen. Man braucht dazu nur Mitspieler, einen Wetteinsatz und die App „Regenradar“, die gibt es gratis und sie kommt von der Website Wetteronline.

Auf dem Regenradar gibt es immer eine Art Satellitenbild, das die aktuelle Lage bei den Regengebieten über Deutschland zeigt. Mittels einer virtuellen Pin-Nadel wird der Standort oder ein vorher ausgewählter Ort gezeigt. Unten gibt es einen Schieberegler, mit dem man anderthalb Stunden in die Vergangenheit fahren kann – oder eben in die Zukunft. Und hier zeigt sich, was bei allen Wettervorhersagen gilt: Je genauer man es vorhersagen will, desto schwieriger wird es - und sicher ist man erst, wenn es da ist.

Wer diese App für lustige Wetten intensiv nutzt, erfährt eindrucksvoll, wie schnell sich das Wetter bisweilen ändern kann und wie schwer es ist, es in bestimmten Situationen auch nur für die kommende Stunde vorherzusagen. Was man dann von 14-Tage-Vorschauen halten kann, darf sich jeder selbst ausrechnen. Viel Spaß bei den Regen-Wetten!