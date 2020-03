Hamstern, was zu hamstern ist

Irgendein Zeitgenosse kam im Jahr 1826 auf die Idee zu erklären, dass seine Mitmenschen hamstern. Nur was sie hamsterten, das ließ er ungesagt. Jedenfalls hat das massenhafte Horten, sagen wir es mit Beispielen aus der Gegenwart, von Tiefkühlpizza, Mehl, Konserven, Nudeln, Tiefkühlkost und etlichem mehr, darunter Toilettenpapier, seit fast 200 Jahren einen Namen. Die Menschen, die hamstern, heißen Hamsterer. Diesen Namen erhielten sie im Kriegswinter 1914 und danach wieder im Jahr 1940. Und nun, möchte man meinen, sind die Hamsterer im Winter 2020 zurückgekehrt, denn wer spontan Appetit auf Pizza aus der Tiefkühltruhe hat, muss umdisponieren. Ausverkauft. In einer TK-Truhe hatten die Hamsterer eigenartigerweise Blumenkohl und Rosenkohl zurückgelassen. Möglicherweise ist dieses Gemüse nicht geeignet. Man weiß es nicht. Experten meinen jedenfalls zu wissen, dass in wenigen Wochen damit begonnen wird, die gehamsterten Lebensmittel wieder zu entsorgen, was sich dann über Monate fortsetzen dürfte. Unwahrscheinlich ist das nicht. Weil niemand wochenlang Nudeln mit Tomatensoße essen kann. Der Expertenrat: besonnen bleiben; nicht hamstern, weil Lebensmittel in Deutschland nicht knapp werden; und: wir leben nicht mehr in Kriegszeiten sondern erleben nur eine außerordentliche Grippewelle.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder