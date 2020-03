Bis dass der Tod...

„Frühling lässt sein blaues Band

wieder flattern durch die Lüfte...“

Eduard Mörike (1804-1875), deutscher Erzähler, Lyriker und Dichter

Apropos Frühlingsgefühle, neulich las ich, immer mehr Männer blieben ihr Leben lang lieber Single, als sich auf eine Partnerin einzulassen. Einer der Gründe sei die Angst, den oft enorm hohen Erwartungen von Frauen nicht gerecht zu werden. Na, sagen Sie mal, meine Herren! Furcht vorm weiblichen Geschlecht? Wo gibt’s denn sowas? Vielleicht in „Brehms Tierleben“! Wissen Sie, wer sich tatsächlich vor Madame in Acht nehmen sollte? Das Pfauenspinne-Männchen, das seiner Angebeteten vorm Akt einen inbrünstigen Balztanz aufs Parkett legen muss. Wenn sein Move nicht nach ihrem Geschmack ist, stürzt sie sich nämlich auf den Tänzer – und bringt ihn kaltblütig um. Oder nehmen Sie die Gottesanbeterin! Die beißt ihren Partnern beim Sex nicht selten den Kopf ab. Jaaaha! Oder –- einen hab ich noch: Der Graue Breitfußbeutelmaus-Mann gibt in der Paarungszeit im Wortsinn alles. Bis zu 14 Stunden ist er bei der Sache. Zu lange, wie sich oft zu spät herausstellt, weil ihm vor Überanstrengung das Fell ausfällt, sein Immunsystem versagt und Blut seine Organe flutet. Das nenn’ ich mal gute Gründe für eine gesunde Bindungsangst! Lassen Sie sich also bitte nicht von ein paar weiblichen „Erwartungen“ abschrecken. Mit ein wenig gutem Willen, sollten Sie das Leben an ihrer grünen Seite durchaus meistern. Nur Mut!