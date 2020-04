Digitale Ostereier

Wissen Sie, was ein Easteregg ist? Klar, ein Osterei, nur auf englisch. Im Digitalen hat sich der Begriff aber auch als Bezeichnung für versteckte Funktionen und Inhalte etabliert. Wenn man in einem Spiel in einen Bereich kommt, der eigentlich versteckt ist, wenn man Gegenstände findet, die nicht offensichtlich und für den Spielerfolg nicht nötig sind oder wenn in einem Film ein (meist humoristischer) Bezug auf einen anderen Film genommen wird, dann ist die Rede von einem Easteregg, also einem versteckten Inhalt. Das gilt auch für Cameo-Auftritte, bei denen der Regisseur oder Produzent eine kleine Rolle spielt.

Im Netz kursieren vor allem Eastereggs von Google. Geben Sie einmal „do a barrel roll“ (ohne die An- und Abführungszeichen) in die Suchmaske ein – und sehen Sie was passiert. Die Barrel Roll ist übrigens eine Figur beim Kunstfliegen. Mehr sei nicht verraten. Und wer „festivus“ eingibt, wird auf der linken Seite der Suche eine Stange entdecken – Fans der Serie „Seinfeld“ wissen, worum es geht.

Es ist nerdig. Aber auch ein bisschen österlich. In diesem Sinne.