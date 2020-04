Es klingt so schön

Gibt es Geräusche, die Sie in Entzückung versetzen? Etwa, wenn Wasser in die Badewanne läuft oder es zischt, wenn ein Pfund Kaffee geöffnet wird? Bekommen Sie sogar eine Gänsehaut? Dann sind Sie besonders empfänglich für den neuesten Entspannungstrend, der ASMR („Autonomous Sensory Meridian Response“) heißt. Dabei lassen Menschen nicht selbst Badewasser ein oder öffnen ein Paket Kaffee, sondern hören nur dabei zu, wie andere es tun. Klingt ganz schön abgefahren! Tatsächlich schauen beziehungsweise hören Millionen Menschen zu, wenn auf dem Youtube-Kanal sogenannte ASMR-Videos laufen. Alltägliche Geräusche werden darin benutzt, um beim Zuhörer eine Gänsehaut zu erzeugen und Stress abzubauen. Konkret hört sich das so an: Jemand bürstet sich die Haare, blättert eine Zeitungsseite um oder streicht mit einem Pinsel über ein Mikrofon. Es gibt zahllose Geräusche, die beim Zuhörer für Entspannung sorgen sollen. Bei manchen Zuhörern wirken die Videos angeblich so gut, dass sie dabei einschlafen und ihre Schlafstörungen überwunden haben. Manch einer mag die Videos aber auch als Firlefanz empfinden und steigt lieber selbst in die Badewanne und lauscht, wenn er oder sie die Seiten der Zeitung oder eines guten Buches umblättert.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder