Ich bin mir ziemlich sicher

Noch haben wir schönes Sonnenscheinwetter. Aber ich bin mir sicher, in wenigen Tagen wird das anders sein. Warum ich das glaube? Das hängt mit einer Bestellung bei einem heimischen Optiker zusammen. Die Bestellung erfolgte bereits am 24. Februar. Ostersamstag erhielt ich die telefonische Mitteilung, dass ich in den nächsten Tagen mit meiner bestellten Sonnenbrille rechnen könne. Schon zu Ostern hätte ich die Sonnenbrille gerne genutzt. Aber sie kam nicht. Jetzt warte ich schon über 10 Tage bei herrlichen Sonnenwetter auf die Sonnenbrille. Ich bin mir sicher: Wenn sie endlich bei mir im Briefkasten gelandet ist, dann wird es regnen….

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfenbütteler Zeitung oder mailen Sie an