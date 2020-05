Die Haare sind ab

Lange hatten die Friseurläden geschlossen. Wir fühlten uns in unserer Familie dazu ermächtigt, uns gegenseitig die Haare zu stutzen. Kann doch nicht so schwierig sein. Unsere Nachbarin bot ihre Haarschere an, mit der ich die blonden Zotteln meines zweieinhalbjährigen Sohnes abschnitt. Nicht ganz gerade, aber auch nicht ganz schief. Dann war ich an der Reihe. Auf der Terrasse. Meine Tochter vertiefte sich in ihre Aufgabe und ich mich in ein Gespräch mit unserer Nachbarin. „Mama, is schlimm, wenn ich ein bisschen mehr abschneide?“, fragte die Achtjährige. „Nee, nee, mach mal“, erwiderte ich, froh ob der kurzen Pause. Während meine Nachbarin über Zucchinis und Erdbeeren sprach, sah ich ein paar Haarsträhnen an mir vorbeifliegen. Und noch welche. Sie wurden immer länger. Und länger. „Mama, deine Haare sind jetzt ganz schön kurz“, flüsterte meine Tochter. „Is schlimm?“ „Nee, die wachsen ja wieder“, sagte ich und biss mir auf die Zunge. Man darf nicht immer schimpfen. Falls die Friseure übrigens noch mal schließen sollten, sind wir gewappnet. Wir haben uns das meistverkaufte Körperpflegeprodukt derzeit zugelegt: ein elektrisches Haarschneidegerät. Als nächstes bin dann aber nicht ich an der Reihe, sondern mein Mann. Er kann auch mal eine neue Frisur vertragen.

