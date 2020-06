Only you?

„Nur du kannst die Welt richtig erscheinen lassen.Nur du kannst die Nacht hell strahlen lassen.Nur du und du allein kannst mich so begeistern, wie du es tust – und mein Herz mit Liebe nur für dich füllen.“„Only You (And You Alone)“,

The Platters, 1955

Wir sprachen neulich schon darüber, meine Herren: Diese furchtbare Corona-Krise verlangt uns allen eine Menge ab – gerade in der Familie. Jetzt müssen alle zu Hause mit anpacken. Wie? Keine Zeit? Zwei linke Hände? Oh doch, Sie schaffen das schon! Nehmen Sie die Blaumeisen! Bei denen gibt es in der heißen Familienphase auch eine klare Aufgabenverteilung: Während er emsig Raupen pickt und zum Nest trägt, kuschelt sie die gerade geschlüpften Küken. Sind den Kleinen dann wärmende Daunen-Federn gewachsen, steigt Madame mit in die Futterbeschaffung ein. Ein Höllenjob – und für den Verhaltensbiologen Bart Kempenaers vom Max-Planck-Institut für Ornithologie übrigens DER Grund, warum die Piepmätze zur Paarbeziehung neigen: Ein Vogel allein schafft es einfach nicht. Was aber tun, wenn Monsieur es nicht gebacken bekommt? Auch dafür gibt es in der Vogelwelt alternative Lebensmodelle: Beim Galapagos-Bussard etwa halten sich Weibchen einen Harem mit bis zu sieben Männchen. Auch wenn sie sich mit jedem von ihnen paaren, legen sie nur ein bis drei Eier. So kann selbst bei einem Einzelkind jedes Männchen annehmen, der leibliche Vater zu sein. Und prompt kümmern sich alle um den Nachwuchs.

„Einen, der sie glücklich macht,

einen, der sie traurig macht,

einen, der sie so gut liebt, wie sie noch nie geliebt worden war;

Daisy und ihre Jungs wohnen zusammen in einem Haus,

führen einfach ein schönes Leben.“

„One to Make Her Happy“,

Marque, 2000