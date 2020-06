Django Nudo in Porno Hill

„So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war.“(„Heute hier, morgen da“, Hannes Wader)

Reden wir nicht um den heißen Brei. Auch an mir nagt der Zahn der Zeit. Ersparen Sie uns die halbherzigen Schmeicheleien, meine Herren, und lassen Sie mich zur Erläuterung kurz ausholen: Neulich stieß ich beim sehr altmodischen Durchblättern einer sehr altmodischen Programmzeitschrift auf einen Film mit dem Titel „Django Nudo und die lüsternen Mädchen von Porno Hill“. Er handelt von einer blutjungen Rachel, die die Goldmine ihres Vaters erbt. In Porno Hill. Sie kommt also im einzigen Hotel des Ortes unter. Einem Bordell. Dessen Besitzerin, die lesbische Miss Mollie, sowie ein fieser Gauner samt sinnlicher Freundin versuchen nun mit allen Mitteln, Rachel die Karte mit dem Weg zur Mine abzuluchsen. Typischer Intrigen-Plot. Kennt man ja. Heute heißt das „Sturm der Liebe“ und läuft im linearen Nachmittagsprogramm der sehr altmodischen Öffentlich-Rechtlichen. Nur, dass die Akteure dort mehr anhaben…

So ändern sich die Zeiten. So ändert sich überhaupt vieles. Hilfe! Alles im Fluss, im Wandel, so unbeständig, seit Django Nudo vor einem guten halben Jahrhundert erstmals durch die Prärie ritt – und ich das Licht der Welt erblickte... Sehen Sie! Typische Alterserscheinungen, solche Gedanken! Mein Gehirn beginnt instinktiv, sich gegen Veränderungen zur Wehr zu setzten. Au Backe! Alles so anders: Ideale, Rollenbilder, Arbeit, Tempo, Sprache, Frisuren... Jetzt bloß nicht durchdrehen! Positiv bleiben! Schließlich können Veränderungen auch viel Gutes bewirken! Oder sagen wir mal so: Ohne Veränderung würden wir gar nicht existieren. Evolution, verstehen Sie? Und ohne Evolution würden Trash-Sex-Western wie Django Nudo vermutlich noch heute die Kinosäle füllen. Danke, geht mir schon besser. Gut, dass wir mal darüber reden konnten!