Heile Welt

Wenn ich an meine verstorbene Oma Litta denke, fallen mir Heimatfilme ein. Wir saßen auf ihrem Sofa, tranken Muckefuck (ja, so nannte man früher löslichen Ersatzkaffee aus Getreide tatsächlich) und sahen zu, wie Roy Black sein Herz an Uschi Glas verlor. Das war Kitsch pur! Aber auch ganz viel schöner Herz-Schmerz und eine unvergessliche gemeinsame Zeit mit meiner Oma. Drei Jahrzehnte später stelle ich fest, dass Heimatfilme wieder angesagt sind. Sie sind digital restauriert, wie es so schön heißt, und dadurch auf DVD erhältlich.

Kürzlich trafen sich meine Töchter mit anderen Mädels – zum gemeinsamen Heimatfilm-Schauen. Auf dem Programm stand „Die Mädels vom Immenhof“ aus dem Jahr 1955. Es gibt auch einen Immenhof-Film von 2019, aber an diesem Nachmittag sollte es der alte Schinken mit Heidi Brühl als Dalli und Angelika Meissner als Dick ein.

Es geht um einen Pferdehof, um Freundschaft, um Liebe und um unberührte Natur. Das weckt Gefühle – bei meinen Töchtern und bei mir. Den Immenhof, der eigentlich Gut Rothensande heißt und in Schleswig-Holstein liegt, gibt es übrigens auch heute noch. Er wird derzeit umgebaut und – wie sollte es anders sein – als Ferien- und Hotelanlage wiedereröffnet.