Blume auf dem Grill

Öfter mal was Neues ausprobieren? Tja, das ist manchmal gar nicht so einfach. In diesem Fall zum Beispiel: Gärtner aus Missouri, USA, empfehlen, statt Steak und Würstchen etwas Florales auf den Grill zu legen, nämlich Sonnenblumen. Die Zubereitung sei relativ einfach: Zunächst entferne man den Stängel und alle Blütenblätter. Dann werde das sogenannte Herz der Sonnenblume mit Öl bestrichen, bevor man es mit dem „Gesicht“ nach unten auf den Grill lege. Die Kerne dürften dabei noch nicht voll ausgebildet sein. Die Sonnenblume munde besonders in Kombination mit getrockneten Tomaten, Basilikum und Salz.

