Ein zweiter Versuch

Wenn Sie am Wochenende im Oder einen Spaziergang oder eine Radtour unternehmen und ihnen dabei ein leicht verwirrt wirkender Radfahrer begegnet, so sprechen Sie ihn ruhig an und zeigen ihm den richtigen Weg nach Cramme oder Halchter. Dieser Radfahrer werde ich sein, wobei ich derzeit noch guter Hoffnung bin. Nachdem ich mich vor zwei Wochen im Oder hoffnungslos mit dem Rad wegen fehlender Hinweisschilder verfahren habe, erhielt ich mehrere Hinweise, wie ich am besten von Halchter nach Cramme durch den Oder komme. Diese Tipps, unter anderem von Ekkehard Senf sogar mit einer Karte, helfen mir hoffentlich bei meinem erneuten Versuch, auf dem kürzesten Radweg von Halchter nach Cramme zu kommen.

