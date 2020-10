2,90 Euro Lehrgeld

Meine Eltern haben immer gern den Spruch gebraucht, wer nicht hören will, der muss die Konsequenzen spüren. Auf mich gemünzt hieß das vor einigen Tagen: Wer nicht richtig zuhört, der muss die Konsequenzen spüren. Was war passiert? Ich war mit meinem Rad in die Innenstadt geradelt, zufällig zu einem Interview mit Vertretern des Fahrradclubs. In der Okerstraße schloss ich mein Rad an einer Stange an. Als ich es nach dem Interview wieder nutzen wollte, da fiel mir ein, dass ich den Schlüssel für das Schloss gar nicht mehr an meinem Schlüsselbund hatte. Er musste irgendwo zuhause liegen. Also zahlte ich Lehrgeld und fuhr für 2,90 Euro mit dem Bus nach Halchter, wo mir ein Familienmitglied mitteilte, dass es den Schlüssel des Rades doch vor einigen Tagen im Schloss stecken gelassen hatte. So sei es mir auch gesagt worden. Der Zusatz des Satzes hieß: „Aber wenn Du nicht richtig zuhörst,...“ Also zurück in die Stadt, – das Busticket war ja noch gültig – und tatsächlich, der Schlüssel steckte noch im Schloss.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfenbütteler Zeitung oder mailen Sie an Karl-Ernst.Hueske@bzv.de