Fernsehen ist wie Religion

Bis vor einigen Wochen kannte ich Claudia Obert nicht. Bei Instagram bekam ich dauernd eine lallende Frau zu sehen, die ein Champagnerglas in der Hand hielt (möglicherweise gibt es zwischen Lallen und Champagner einen Zusammenhang). Immer so kleine Clips, in denen sie vom Bumsen spricht, von Champagner und Luxus und in denen sie irgendwelche Plattitüden von sich gibt. Ich will nicht wissen, wer das ist. Dennoch weiß ich es jetzt.

Ebenso „Andreas“, ein offenbar cholerischer und eher bildungsferner Zeitgenosse, der dauernd ausrastet. Flankiert werden die beiden von anderen armen Gestalten, die das Privatfernsehen strukturell der Lächerlichkeit preisgibt.

Nun steht in meinem Wohnzimmer zwar ein sehr großer Fernseher, aber der dient zwei Mal im Monat (wenn es hochkommt) zum Streamen. Lineares Fernsehen gibt es nicht in meinem Leben. Doch es verfolgt mich, es dringt ein ins Netz, in meine Filterblase, schleicht sich in meine Feeds. Und so werde ich dann von all dem Grauen behelligt, das das Privatfernsehen hervorgebracht hat, nur dass es bei Instagram halt eben Meme heißt. Und dabei sind Memes (kleine Bilder mit lustiger Aussage und ganz eigenem Sprachcode) eine tolle Sache.

Ein zunehmend beliebtes Format bei Instagram sind nun aber Meme-Clips., also nicht mehr nur Bilder, sondern kleine Videos. Manchmal ja auch nett. Oben ein Satz (etwa „Wie war die Klausur?“), darunter ein aus dem Zusammenhang gerissener, aber im neuen Zusammenhang witziger kurzer Clip aus dem TV (hier Merkel, die kichernd sagt, dass es eine wirkliche Fehlleistung war).

Dieses Format speist sich aber leider nicht nur aus Merkel, sondern überwiegend aus Szenen des Trash-TV. Und so bin ich konfrontiert mit all den bemitleidenswerten „Stars“, die durch die menschenverachtenden Shows der Privatsender geführt werden. Es ist grausam, denn durch meinen Fernseh-Nichtkonsum dachte ich, davon verschont zu werden. Aber da scheint es zu sein wie mit Religion: Man grenzt sich ab, so gut es geht. Dennoch verfolgt es einen in Bereiche, wo es eigentlich nichts zu suchen hat.