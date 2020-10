Coole Kirche

Ich bin eine Künstlerin. Auf meinem Gebiet. Seit ich drei Kinder habe, greife ich täglich in die Trickkiste. Manchmal sogar stündlich. Ich mixe püriertes Gemüse unter die Tomatensoße, Kidneybohnen in Schoko-Donuts und tippexe Freundebücher. Nun war ich besonders gewieft: Meine fast neun Jahre alte Tochter hegte Zweifel ob ihrer Einladung zum Kommunionunterricht. Sie kann natürlich selbst entscheiden, ob sie daran teilnehmen möchte, aber ich wollte ihr den Kursus dennoch schmackhaft machen. Also erzählte ich ihr von zwei Bremerhavener Pastoren, die alles andere als konventionell sind. Maximilian Bode und Christopher Schlicht tragen in der Kirche zum Beispiel Jeans statt Talar. Der eine hat sich die Haare lila gefärbt, der andere ein großes Tattoo stechen lassen. Die Kanzel haben sie laut eigener Aussage noch nie betreten, beide predigen vor dem Altar. Sie fahren Skateboard und hören Metal-Musik und Techno. Im Gottesdienst wird christliche Popmusik gespielt, im Internet laden sie eigene Filme hoch. Die kann sich meine Tochter mal anschauen, wenn sie mag, und entscheiden, ob Kirche nicht auch ein klein wenig cool sein kann.