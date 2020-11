Als Kind habe ich schon im Oktober damit begonnen, für meine Familie und meine Freunde Weihnachtsgeschenke zu basteln und zu besorgen. Das unrühmlichste Geschenk war zweifelsohne ein lila Kehrblech, das ich meiner Mutter einmal gemacht habe. Nun gut.

Heutzutage haben meine Geschenke zum Glück nichts mehr mit Hausarbeit zu tun. Stattdessen verlasse ich mich auf die Spiel-waren-Händler, die sagen: Retro-Spielzeug ist angesichts der Corona-Krise wieder angesagt! Die Begründung: Viele Eltern und Großeltern hätten während des Lockdowns mehr denn je mit ihren Kindern und Enkelkindern gespielt. Also stünden in diesem Jahr Barbies, Monopoly und Lego ganz oben auf den Wunschzetteln vieler Kinder. Außerdem seien Puzzles außerordentlich beliebt. Also mache ich meinen Kindern ein paar – pädagogisch besonders wertvolle – Vorschläge: ein Puzzle mit der Weltkugel, schlappe 500 Teile zählend. Oder ein 1000-Teile-Tierwelt-Puzzle. Puh, das geht ab. Sollten die Schulen und Kindergärten wieder geschlossen werden, wären wir auf jeden Fall gewappnet.

Dass ich selbst als Kind gar nicht gern gepuzzelt habe, verschweige ich meinen eigenen Kindern dann vorsichtshalber lieber.