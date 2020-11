Ein Landkreis verschwindet

Heute wollen wir uns einmal an einem Beispiel mit einem der größten kommunalen Umbrüche der Bundesrepublik beschäftigen. Dafür habe ich die Stadtteile Wenden-Thune-Harxbüttel ausgewählt, die einst benachbarte selbstständige Gemeinden waren und sogar unterschiedlichen Landkreisen angehört hatten. Ihr Zusammenwachsen war keineswegs zufällig, sondern eines der lokalen Ergebnisse einer heftigen Veränderungsbewegung in der Bundesrepublik Deutschland in den 1970er Jahren.

Alle Bundesländer arbeiteten damals an ausgedehnten Gebietsreformen, angeblich der Wirtschaftlichkeit und der Bürgernähe wegen. Bis 1978 verschwanden rund zwei Drittel aller einst selbstständigen Gemeinden und gut die Hälfte aller Landkreise in der Bundesrepublik. Auch in Niedersachsen fand dieser gewaltige kommunalpolitische Umbruch zwischen 1972 und 1978 trotz heftiger Bürgerproteste statt. Dabei ging man schrittweise und aufgrund zahlreicher regionaler Gesetzgebungsverfahren vor. Unsere Region war vom sog. „Braunschweig/Wolfenbüttel/Helmstedt/Peine/Salzgitter-Gesetz“ vom 11. Februar 1974 betroffen, in dessen Zentrum die Auflösung des ehemaligen Landkreises Braunschweig stand.

Dieser Landkreis hatte seit der Neugliederung des Herzogtums Braunschweig im Jahr 1833 bestanden. Nun war vorgesehen, dass 22 Orte nach Braunschweig eingemeindet werden sollten. Dies erfolgte, begleitet von heftigen Widerständen in der Bevölkerung, endgültig zum 1. März 1974. Davon betroffen waren auch Wenden und Thune aus dem ehemaligen Landkreis Braunschweig sowie Harxbüttel aus dem Landkreis Gifhorn.

Ein scheinbar einfacher kommunalpolitischer Verwaltungsakt wurde vor 46 Jahren zu einem einschneidenden Ereignis in der jeweils jahrhundertealten Geschichte der einzelnen Ortschaften. Die damit verbundene gravierende Tragweite hatte sich damals auf den ersten Blick sicherlich vielen Menschen kaum erschlossen. Alle drei Orte waren bis zu diesem Zeitpunkt selbstständige Dörfer ländlicher Prägung, wenn auch stets Teil des suburbanen Umlandes der einstigen Hanse- und Residenzstadt sowie der ehemaligen Landeshauptstadt Braunschweig. Natürlich bedeuteten die Veränderungen der kommunalen Verwaltungsstrukturen keinen Bruch in der Geschichte der drei Dörfer, aber doch einen Wandel vom selbstständigen Dorf zum Teilbereich einer Stadtrandgemeinde. Diese Entwicklung war nicht durch einen Verwaltungsakt zu entscheiden, auch wenn die Politik glaubt, mit Diskussionen oder Gesetzen verantwortlich entscheiden zu können. Diese Veränderungen bedeuteten vielmehr einen Prozess der bürgerschaftlichen Selbstfindung in zweifacher Hinsicht. Zum einen im Zusammenwachsen zu einer bürgerschaftlichen Gemeinschaft von drei Dörfern zu einem Stadtbezirk, ohne die ursprüngliche Eigenidentität schlagartig aufzugeben, weshalb die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger entschiedener hätte berücksichtigt werden müssen.

Zum anderen bedurfte es eines intensiven Prozesses im Sinne der Integration in die Stadt Braunschweig. Nur wenn dies gelang, konnte man von der Einheit in der Vielfalt sprechen, von deren Gelingen Zukunft und Lebensqualität für alteingesessene Bewohner und zukünftige Neubürger abhängen würde. Die Bürgerinnen und Bürger sahen diese Eingemeindung durchaus skeptisch bis grundsätzlich ablehnend. Viele befürchteten „Erhöhung der Grundsteuer – und damit der Mieten -, Schornsteinfeger-, Müllabfuhr- und Wassergebühren“, aber auch wachsende Bürokratie und weitere Wege zur Stadtverwaltung.

Liest man die damaligen Beschlussvorlagen oder Presseberichte, so erfuhr man etwa bei Wenden die Besorgnis darüber, „ob die Stadt Braunschweig vor allem das traditionell gewachsene Leben der Gemeinde Wenden, seiner Bürger und Vereine in einer gewissen verdienten Selbstständigkeit erhalten und weiter fördern würde“. Diese Skepsis und Zweifel fand man in allen drei Orten gleichermaßen, verbunden auch mit einem vordergründigen Konkurrenzbewusstsein untereinander.

Immer wieder lässt sich aus den damaligen Diskussionen ablesen, dass die heftige Ablehnung untereinander auch dadurch genährt wurde, dass die Politik bei einer solch entscheidenden Veränderung einer kommunalen „Nachbarschaftsstruktur“ es versäumt oder schlichtweg leichtfertig unterlassen hatte, die Menschen vor Ort aktiv (zum Beispiel durch einen Bürgerentscheid) in diese Entscheidung zur Veränderung ihres kommunalen Status einzubinden.