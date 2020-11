Was kann man in diesen Wochen tun, um sich zu beweisen, dass man ein toller Hecht ist? Mein Projekt: Ich kochte eine Wortschatz-Suppe. Sie denken an so eine Brühe mit kleinen nudeligen Buchstaben? Nicht doch! Natürlich kaufte ich an den Riddagshäuser Teichen einen edlen Fisch und rührte die erste Hechtsuppe meines Lebens zusammen.

Eine was? Jawohl, Sprachkolumnisten lieben Hechtsuppe, weil sie stets zu der Erwähnung einlädt, dass der Ausdruck „es zieht wie Hechtsuppe“ wahrscheinlich vom jiddischen Ausdruck „hech soppa“ abgeleitet ist, was „wie ein starker Wind“ bedeutet und mal wieder belegt, wie ulkig unsere Redensarten gestrickt sind. Ich persönlich glaube übrigens, dass die Hechtsuppen-Bemerkung auch deshalb so oft fällt, weil es nicht viele würzige Formulierungen für (unangenehm) intensive Zugluft gibt. „Es zieht wie Hulle“ ist zu unspezifisch, es regnet ja mitunter auch „wie Hulle“. „Es zieht wie im Vogelhaus“ gefällt mir, scheint aber eher in Österreich verbreitet zu sein. Wie wäre es mit diesem neuen Vorschlag, auf den mich eine Begleiterscheinung der blöden Corona-Krise gebracht hat? „Hier zieht’s ja wie im Klassenzimmer!“ Mal sehen, ob es sich durchsetzt…