Das Krispe im Knack

Nebenan, in der Hildesheimer Börde, haben sie eine neue Apfelsorte entstehen lassen. Sie hat einen knackig-krispen Biss, heißt es. Knackig-krisp sei der Apfel zu 86 Prozent und zu 81 Prozent sei er saftig. Also, das alles ist mir nicht so aufgefallen, als ich ihn probierte. Ich aß sogar zwei davon, weil sich mir dieses Krispe im Knack nicht so offenbaren wollte. Aber immerhin gibt es jetzt in der Riege der wohlschmeckenden Äpfel diese neue Sorte. Und die heißt – Fräulein. Ob sich die Herren Züchter das richtig überlegt haben? Wenn wir bedenken, dass es „an apple a day keeps the doctor away“ als Faustregel heißt, und wenn wir das nun übersetzen in „ein Apfel am Tag hält den Doktor fern“ und nun auch noch Apfel durch Fräulein ersetzen, dann, ja dann sitzen wir ganz schön in der Chauvi-Tinte.