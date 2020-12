Der gemeine Ohrwurm –Ohrengraus oder Ohrenschmaus?

Zur Adventszeit gehören für mich normalerweise die Braunschweiger oder Wolfenbütteler Weihnachtsmärkte. Nun müssen diese Veranstaltungen dieses Jahr aus gutem Grund ausfallen. Was aber bleibt, ist das tolle und liebevoll inszenierte Licht in den Braunschweiger und Wolfenbütteler Innenstädten – danke dafür!

Und es bleibt – und dies nicht immer mit Vergnügen – die Weihnachtsmusik im Radio und seit Wochen schon in Einkaufsmärkten. Dabei kann sich manch ungewollter Ohrwurm in unseren Köpfen einnisten. Dabei ist der „Gemeine Ohrwurm“ zunächst mal ein Objekt der Zoologie, nämlich ein Fluginsekt, welches tatsächlich schon in der Antike als zerriebenes Medikament gegen Ohrkrankheiten verabreicht wurde. Hier lässt sich über die Wirksamkeit streiten, aber sicher alles in allem weit nützlicher als der vorweihnachtliche musikalische Ohrwurm, der meist ohne Vorwarnung, getarnt als harmloser, melodischer Hintergrund, daherkommt und sich in unseren Hirnwindungen absetzt als hartnäckige Dauerschleife.

Hat er es sich erstmal im Gehirn gemütlich gemacht, wird man ihn nur schwer wieder los: Mit „I just can’t get you out of my head…“ hatte Kylie Minogue einen ihrer größten (Ohrkaugummi-)Hits gelandet und irgendwie den Nagel auf den Kopf getroffen. Spricht man von musikalischen Ohrwürmern, meint man Gedächtnisinhalte, die uns Musikstücke immer wieder innerlich hören lassen – und zwar oft gegen unseren bewussten Willen. Wobei es eine interessante philosophische Frage wäre, wie das Gehirn, als Sitz unseres Bewusstseins und unserer Willenskraft, etwas gegen unseren bewussten Willen tun kann. Aber wir wollen es mit dem Bohren nicht übertreiben. In jedem Fall empfinden viele Menschen zu häufig gespielte Weihnachtslieder als riesige Umweltverschmutzung. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass Advents- und Weihnachtslieder uns auch in einen Geist des Teilens und Gebens versetzen können.

Doch wie kommen Ohrwürmer in unsere Köpfe? Und vor allem, wie bekommen wir sie dort wieder heraus? Da ist zunächst die Frage, unter welchen Umständen so ein Ohrwurm sich im Gehirn festsetzt. Dabei zeigt sich, dass dieses Ohrkaugummi am ehesten den Weg in die Hörrinde findet, wenn unser Geist gerade wenig beschäftigt ist. Immer dann, wenn nichts Spannendes unsere Aufmerksamkeit fordert und wir Routinetätigkeiten verrichten, drängt ein Ohrwurm mit höherer Wahrscheinlichkeit in unseren Kopf.

Ohrwürmer können also die freie Kapazität des Arbeitsgedächtnisses kapern, und sich in den Gemächern des Stirnlappens festsetzen. Im Gehirn läuft dabei in etwa Folgendes ab: Die Melodie wird zunächst im Schläfenlappen abgespeichert. Dies führt zu einem „inneren Hören“, das Lied spielt sich quasi in Gedanken ab. Gleichzeitig wird aber auch ein Signal an den Stirnlappen geschickt, welcher dafür verantwortlich zeichnet, dass wir die Melodie innerlich im Kopf (und manchmal zum Leidwesen unserer Mitmenschen auch laut) mitsingen. Wie ein sich selbst verstärkender Kreislauf führt so das eigene Singen im Kopf erneut zum inneren Hören des Liedes. Daraufhin – man ahnt es schon – folgt wieder ein gedankliches Mitsingen…

Hochgradige Ansteckungsgefahr geht nicht nur von Weihnachtsklassikern aus, sondern besonders einprägsam sind erst steigende und dann wieder fallende Tonfolgen, wie man sie aus Kinderliedern wie „Alle meine Entchen“ kennt. Insgesamt gilt, dass eine einfache Melodie, rhythmische Einprägsamkeit und gute Singbarkeit Ohrwürmer ausmachen.

Der Neurologe Oliver Sacks machte sich auf die Suche nach möglichen evolutionären Gründen, wieso Ohrwürmer nützlich sein könnten. Seine Theorie: sie spielten eine wesentliche Rolle in der Jäger-Sammler-Gemeinschaft um sicherzustellen, dass Umgebungsgeräusche wie beispielsweise verschiedene Tierrufe wiederholt werden, bis wir gelernt haben, sie zu erkennen. Wie aber könnte eine Entwurmungskur aussehen? Hier wurde gerade ein eher kurioser Befund veröffentlicht: Kaugummi kauen. In einer Studie entwickelten Probanden umso seltener Ohrwürmer, je mehr sie Kaugummi kauten. Eine Erklärung könnte darin liegen, dass einige Hirnregionen, die an der Entstehung der Ohrwürmer beteiligt sind, gleichzeitig auch eine Rolle bei Mahlbewegungen der Kiefermuskeln spielen.

Unter der Doppelbelastung von Ohrwurm und Kauen hat im Stirnlappen die innere Melodie die schlechteren Karten. Und einen praktischen Nebeneffekt hat der Kaugummi noch: Mit vollem Mund wird das unfreiwillige laute Mitträllern der gedanklichen Melodie sehr viel schwieriger. Als erfolgreich hat sich auch erwiesen, dass wir uns gezielt auf eine Aufgabe konzentrieren, denn dabei wird der neuronale Datenstrom zwischen Stirn- und Schläfenlappen unterbrochen, so dass der unliebsame Ohrwurm keine Chance mehr hat. Achtsamkeit auf das, was man gerade bewusst tut, hilft also auch hier.

Kollegen von mir haben beobachtet, dass das Gehirn von ohrwurmgeplagten Personen eine dünnere Hirnrinde in zwei wichtigen Hörregionen des Gehirns aufweisen als Menschen, die weniger oft mit Klebemoldien zu kämpfen haben: Die rechte henschl‘sche Querwindung und die rechte untere Stirnwindung sind dafür verantwortlich, musikalische Empfindungen zu unterdrücken. Je dünner sie sind, desto weniger gut können sie Ohrwürmer verhindern. Überraschend auch die Erkenntnis, dass ein Lied in unseren Köpfen besonders häufig hängen bleibt, weil wir nicht erinnern, wie es aufhört. Abhilfe könne hier darin bestehen (so schmerzhaft das auch sein könnte), das Lied erneut bis zum Ende zu hören. Man erinnert sich nämlich an unterbrochene Gedanken und unvollendete Aufgaben besser als an abgeschlossene.

Wird ein Lied plötzlich unterbrochen, zeigt sich eine starke Aktivierung der auditorischen Großhirnareale, die für die Verarbeitung und Verknüpfung von Gehörtem zuständig sind. Das Gehirn versucht, die Melodie in Gedanken weiterzuspielen. Singen wir Lieder bis zum Schluss durch, können wir den Ohrwurm schneller beseitigen.

Viele Menschen versuchen übrigens, sich an ein anderes Musikstück zu erinnern, um den aktuellen Ohrwurm wegzuspülen. Allerdings kann dies durchaus ein zweischneidiges Schwert sein, da sich so häufig der neue Song im Gehörgang einnistet….

Erfolgsautor Prof. Martin Korte („Hirngeflüster“) von der TU Braunschweig ist einer der bekanntesten deutschen Gehirnforscher. Er berät große Wissens-Shows im TV und schreibt für unsere Zeitung.