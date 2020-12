Der Dom- und Magnifriedhof ist ein fast täglich besuchter Ort für mich, der ebenso ein Ort der inneren Ruhe wie der Begegnung mit der Geschichte ist. Kunst, Kultur, Literatur und Wissenschaft begegnen dem Besucher bei Bestattungen paradigmatischer Persönlichkeiten dieser Gebiete.

Derzeit aber erstelle ich einen Besucherweg zur Wissenschafts- und Kulturgeschichte mit Bezug auf 275 Jahre TU Braunschweig Carolo Wilhelmina. Professoren von Collegium Carolinum wie etwa Otto Carl Ottmer, Friedrich Ludwig Knapp oder Johann Joachim Eschenburg sind ebenso zu entdecken, wie Mitglieder des Aufklärungsnetzwerkes um Lessing und Campe. Immer wieder stößt man auf neue Erfahrungen.

Zuletzt fiel mir am Hauptweg zwischen dem historischen Dom- und Hoffriedhof ein sehr dunkles, fast monumental wirkendes Grabmal auf, das die schlichte Namensinschrift Hans Herrig 1845 – 1892 trägt. Der Name war mir bekannt seit der Theaterausstellung 1990, da ich damals eine wichtige Bearbeitung über die „Die Meininger, ihre Gastspiele und deren Bedeutung für das deutsche Theater“ von einem Autor Hans Herrig intensiv nutzte, ohne jedoch dessen Verbindung zu Braunschweig zu kennen. Tatsächlich war Hans Herrig 1845 in Braunschweig geboren, studierte in Berlin und Göttingen Jura und arbeitete nach dem Deutsch-Französischen Krieg als Journalist, unter anderem für das Feuilleton des Deutschen Tageblattes. Herrig verfasste in dieser Zeit auch zahlreiche Gedichtbände sowie Dramen. Mit kulturkritischen Schriften kämpfte Herrig für Theaterreformen, so etwa mit Themen wie „Volksbühne statt Luxustheater“ oder „Über christliche Volksschauspiele“. Es gelang ihm, neue Kreise für das Theater zu erschließen. Darüber hinaus erreichte er für seine Festspiele eine interessierte Öffentlichkeit, vor allem aber mit historischen Erzählungen etwa zu Kaiser Friedrich Rotbart. Allerdings sind diese Schriften inzwischen zu Recht weitgehend vergessen. Noch durchaus eine interessante Lektüre ist das sogenannte „Kaiserbuch“, das eine nationale Geschichtsidee vertrat mit dem Ziel, „den Leser durch die deutsche Geschichte zu führen, indem wir ihm in Deutschland selbst zeigten, was von dieser Geschichte noch übrig ist“. Mehr noch aber seine „Gesammelte Aufsätze über Schopenhauer“, darin zwei Aufsätze über „Wagner und Schopenhauer“ und „Schopenhauer und Darwin“. Diese Aufsätze sowie besonders die Meininger Theatergeschichte fanden großes Interesse bei keinem Geringeren als Richard Wagner, woraus sich ein intensiver Briefwechsel entwickelte. Zu Wagners 70. Geburtstag am 22. Mai 1870 notierte Cosima Wagner in ihrem Tagebuch: “…ein schönes Gedicht von Hans Herrig“. Es war das einzige überlieferte Gedicht und trug den Titel „Die drei Nornen“. Als kleinen Eindruck will ich hier den letzten Vers zitieren: „Denn gilt die Kunst als Thorheit nicht den Leuten?/Und ist es nicht des Genius ganzes Wissen,/Daß Weltmitleid ihn liebend hingerissen“. Wagner fühlte sich mit dem Geburtstagsgruß, aber auch zahlreichen Schreiben Herrigs zum „Musikdrama“ von dem Schriftsteller zu seinem Geburtstag „reich beschenkt“ und lud diesen zu sich ein; „Ich möchte Sie sehen und sprechen; irre ich mich nicht sehr, so muss dabei etwas herauskommen“. Tatsächlich gab es in der Folge noch zahlreiche Diskussionen mit Richard Wagner. In seiner Zeit galt Hans Herrig als anerkannter Propagandist für Richard Wagner und Arthur Schopenhauer. Unter seinen Dramen wurde das Festspiel „Martin Luther“, das zum 400. Geburtstag 1883 als „Nationales Volksstück“ in Worms uraufgeführt wurde und fünf Jahre später auch in Anwesenheit des Autors in der Braunschweiger Ägidienkirche, als eine der letzten großen Kulturveranstaltungen, ehe die großartige Festhalle der Stadt Braunschweig dem neu zu gründenden Vaterländischen Museum als Ausstellungsraum zur Verfügung gestellt wurde. Immer wieder hatte Herrig enge Verbindungen zu Braunschweig, sei es, dass er für hiesige Zeitungen oder Westermanns Monatshefte Artikel verfasste, Verhandlungen mit dem Herzoglichen Theater oder Verlagsgespräche für seine Bücher führte. Seit 1888 lebte er als freischaffender Literat in Weimar, zumal seine Ehefrau, die Harfenistin Marie Stöhr, aus Weimar stammte. Große Pläne hatte er, dort in Ruhe sein grundlegendes Werk „Grundlinien einer modernen Kunstanschauung“ zu realisieren. Dies gelang ihm nicht mehr, denn er starb mit gerade einmal 46 Jahren 1892 in Weimar und wurde in Braunschweig auf dem Dom- und Hoffriedhof beigesetzt. Doch zu diesen Besonderheiten seines Lebens werde ich in mindestens einem weiteren Löwenmaul berichten. Diese Spurensuche lohnt sich ganz sicher.