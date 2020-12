Am vorigen Wochenende fragte unser Reporter den AfD-Haudegen Armin-Paul Hampel nach den derzeit nicht so gloriosen Umfragewerten seiner Partei. Hampel sagte „Ach, wissen Sie...“ (joviale Standardeinleitung) und fuhr fort: „Umfragen sind leichte Mädchen.“

Hoppla! Ganz schön 50er-Jahre-Jargon, nicht wahr? Apropos: 1956 kam eine starbesetzte Version des Broadway-Musicals „Guys and Dolls“ in die Kinos. Der deutsche Titel: „Schwere Jungs – leichte Mädchen“. Der Inhalt: Zwei Hallodris wetten darum, ob es zu schaffen ist, eine prinzipienfeste, sogar bei der Heilsarmee wirkende Schöne zu einem Abendessen in Havanna zu überreden. Es wirkten mit: Marlon Brando und Frank Sinatra, die sich allerdings während der Dreharbeiten eine Art Hahnenkampf bezüglich der Frage lieferten, wer von beiden der noch etwas prächtigere Obergockel bzw. Jahrhundertschauspieler war…

Doch nun – jawohl, das geht! – von Hahnenkampf und Heilsarmee flugs wieder zur AfD: Um einen der begehrten Listenplätze für die Bundestagswahl hat sich Ex-Landeschef Hampel nach dem Interview zweimal beworben. Vergeblich. Ob er sich nachher gedacht hat, dass schwere Niederlagen weit weniger nett sind als leichte Mädchen? Ach, wissen Sie...