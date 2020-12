Fluch und Segen im Home Office ist die unmittelbare Erreichbarkeit des Bettes oder der Couch. Büros sind heutzutage mit kühlen „Sozialräumen“ und kaum Liegemöglichkeiten eher auf Produktivität getrimmt. Die einzige halbwegs gemütliche Couch in der Redaktion steht im Büro des Chefredakteurs.

Zu Hause ist das Bett nur zwei Meter Luftlinie entfernt, das Sofa nur zwei Zimmer weiter, und sie rufen in sirenenhafter Penetranz. Naheliegend also, in kleinen Tiefs die letzte Bastion des Außendienstlers zu adaptieren: Den Powernap. Er ist nicht zu verwechseln mit dem Nickerchen oder gar dem guten alten Mittagsschlaf. Ziel beim Powernap ist die Energie-Druckbetankung, eigentlich also ganz im Sinne der Produktivität.

Beim Powernap schläft man nicht ein, sondern wird in dem Moment schon wieder geweckt, in dem das Hirn sanft herübergleiten will und die ersten wüsten Assoziationsketten aus dem Unterbewusstsein nach oben blubbern. Dann, wenn sich die Muskeln gerade entspannen, muss es knallen, dann muss man aufstehen, weitermachen. Außendienstler nehmen den Autoschlüssel in die Hand und werden wach, wenn dieser herunterfällt. Wichtig: Wer zum Powernap die Hose auszieht, geht als Verlierer in den Kampf.

Und es ist ein Kampf. Das Aufspringen aus dem Bett, wenn es eigentlich am gemütlichsten ist, das ist das Geheimnis. Natürlich geht nichts geht über guten Nachtschlaf (oder ein schönes Nickerchen von drei Stunden am Nachmittag). Aber wenn die Pause begrenzt ist, ist das hier wirklich eine schöne Home Office-Strategie, die einen wahren Energie-Schub bewirken kann.

Wenn Corona dann vorbei ist, muss ich vielleicht ab und zu die Couch des Chefredakteurs belagern. Ich brauche ja nur 20 Minuten – und die Hose lasse ich auch an.