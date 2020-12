Fast alle Neune

Ich möchte gern loswerden, worauf ich mich zu Weihnachten einstelle. Falls mir jemand eine neunschwänzige Peitsche auf den Gabentisch legt – nun ja. Falls es eine CD mit Beethovens Neunter unter Georg Solti ist, würde ich nicht gleich hinausposaunen, dass ich sie schon habe. Die 99. Coverversion von Nenas „99 Luftballons“ würde mich ebenfalls nicht in die Luft gehen lassen. Falls mir jemand erklärt, was eine „falsche Neun“ beim Fußball ist, falls ich einen Gutschein für eine Tagestour nach Neunkirchen bekomme, wo sich das Erich-Honecker-Familienhaus besichtigen ließe – auch in diesen Fällen würde ich milde lächeln. Sowohl das Problem, ob man beim Weihnachts-Doppelkopf mit oder ohne Neunen spielt, als auch die Frage, ob ein Neun-Gänge-Menü am ersten Feiertag unbedingt sein muss, kann man mit mir in himmlischer Ruhe erörtern. Und wissen Sie was? Auch ohne neun Zentimeter Neuschnee zu Heiligabend kann es ein wundervolles Fest der Liebe werden.

