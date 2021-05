Ein schlapper Drahtesel

Unsere Zeitungsserie zum Fahrradfahren in der Region macht so richtig Lust und Laune auf eine Radtour. Doch dafür benötigt man ein intaktes Fahrrad. Mein Drahtesel machte vor einigen Tagen schlapp. Der Hinterreifen war platt, als ich das Gefährt aus dem Fahrradstall herausholen wollte. Ich pumpte den Reifen auf, wartete zwei Tage. Das Ergebnis ähnelte dem Ergebnis zwei Tage zuvor. Es bleibt mir somit nur die Möglichkeit der Reparatur, was bei einem Hinterreifen – zumindest für mich – nicht ganz einfach ist. Oder ich steige um auf mein Dienstfahrrad. Oder ich radle auf meinem Heimtrainer und schaue mir dabei die Streckenbeschreibungen in unserer Zeitung an...

