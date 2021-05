Als ich vor einiger Zeit vom anrührenden Schicksal des Warzenhonigfressers erfuhr, musste ich unweigerlich an Sie denken, meine Herren. Der kleine Piepmatz trägt zwar einen verstörenden Namen, galt in Singvogelkreisen aber lange Zeit als absoluter Ladykiller. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Seine romantischen Liebeslieder hatten einen Ruf wie Donnerhall. Mit Betonung auf h a t t e n. Denn offenbar ist der Mensch dem kleinen Charme-Bolzen dermaßen auf die Pelle gerückt, dass heute nur noch 300 Exemplare des Warzenhonigfressers in der australischen Wildnis leben. Und zwar so weit von einander entfernt, dass die Halbwüchsigen keine geeigneten Gesangsidole finden. Also imitieren sie irgendwelche anderen schrägen Vögel der Umgebung, verlernen die eigenen Lovesongs und holen sich bei den Ladys eine Abfuhr nach deren anderen. Das ist sooo traurig. Und wenn Sie mal ganz ehrlich sind und ebenfalls auf der Suche, dürfte es Ihnen derzeit ähnlich ergehen. Vorm Lockdown konntest du dir die Flirttricks versierter Charmeure in Clubs und Bars abgucken und sie an der nächsten Ecke mehr oder weniger erfolgreich testen. Heute sitzt du vor der Glotze und guckst „Temptation Island“, „Bachelor“, „Dating Naked“ oder den anderen TV-Flirt-Quark und glaubst, du hättest es danach voll drauf. Ein schwerwiegender Irrtum, wie sich herausstellt, wenn Clubs und Bars endlich wieder öffnen. Und ebenfalls seeehr traurig!