Falscher Tipp

Bis kurz vor Mitternacht dauerte am Mittwochabend das Europa-League-Endspiel im Fußball, das erst im Elfmeterschießen nach 22 (!) geschossenen Elfmetern entschieden wurde. Dieses Elfmeterschießen erinnerte mich an mein erstes Elfmeterschießen als C-Jugendlicher, als ich im Tor der Kreisauswahl Büren in der Sportschule Kaiserau um die Westfalenmeisterschaft spielte. Mein Trainer hatte mir damals den im Nachhinein sich als falsch erweisenden Tipp gegeben: Wirf Dich einfach in eine Ecke, dann wirst Du schon einen halten. Nach neun geschossenen Elfmetern hatte ich noch keinen einzigen gehalten, der andere Torwart aber zum Glück auch nicht. Beim zehnten Elfmeterschuss lag ich schon wieder in der falschen Ecke, aber der Schütze muss – zu meinem Glück – seinen Fuß so verdreht haben, dass der Ball extrem weit neben dem anderen Torpfosten im Aus landete und wir dadurch gewannen.

