Gestern war der erste Tag ohne Fußballübertragung von der EM. Da bot sich natürlich ein Stammtischgespräch über die Leistungen von Jogis Recken an. Gerade im Spiel gegen Ungarn hat sich – wieder einmal – gezeigt, dass Sane nichts in dem Team zu suchen hat, also in Zukunft frei nach dem Udo-Jürgens-Song „Aber bitte ohne Sane“. Bei Verteidigungschef Mats Hummels muss ich meinen Ex-Kollegen Schulz zustimmen: „Das Loch in der ohnehin nicht immer stabilen Abwehr ist wieder geöffnet.“ Über Gündogan und Werner lohnt sich derzeit nicht zu reden. Erfreulich war, wie Musiala, Goretzka und Müller für etwas mehr Wind im Sturm gesorgt haben. Vorher war das eher ein laues Lüftchen. Dennoch ist die Vorfreude auf Dienstag auf das Spiel in Wembley groß. Und am Tag zuvor kommt Eintracht auf die Meesche!

