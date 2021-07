Warte hat’s genug

Manchmal grübelst du, ob du den Kindern genug Rüstzeug fürs Leben aufgerucksackst hast. So fragte ich mich, ob unsere Familienurlaube die Kinder an die vielen Gestaltungsmöglichkeiten von Urlaub herangeführt haben. Küchenzeile/Dusche/WC separat/Nichtraucher/Kategorie B – das ist die klassische familientaugliche Durchschnittsurlaubsbutze. Aber die Querstreuung des Seins auf Reisen hat ja noch ein paar mehr Kategorien im Köcher. Und unmittelbar nach Verlassen der elterlichen Feuerstelle muss Urlaub vor allem eines sein: komplett anders als mit den Alten. Der Sohn ging also Campen. Mit geliehenem Zelt und zwei Beuteln mit Heringen. Und null Beuteln mit Teleskopstangen. Den traurigen Zeltlappen spannten er und seine Kumpels aber mittels Schnüren und Baumstämmen zu einer passablen Zeltkonstruktion. Wozu lässt man den Jungen Ingenieurwissenschaften studieren! Der Behelfsbau scheiterte jedoch krachend am Campingplatzwart, was meine gepflegten Vorurteile betreffs Kontrollfetischismus, Vorschriftenkult und allgemeiner Pinseligkeit auf diesen vermeintlich das freie Leben und nachbarschaftliche Miteinander kultivierenden Camping-Schollen voll bestätigte. Ins Allgemeine gewendet: Dieses Land braucht kreative Köpfe, liebe Leute, keine Warte aller Art. Außer vielleicht Torwarte.