Wolfenbüttel vermisst

Eigentlich sollten es laut Navi nur 17 Kilometer sein vom Salzgittersee zu meinem Wohnort Halchter. Gefahren bin ich dann per Rad aber laut Tacho mehr als 30 Kilometer, da die Ausschilderung des Rückweges vom Salzgittersee nach Wolfenbüttel mit „katastrophal“ fast noch gutmütig beschrieben ist. Oder ich habe die Hinweisschilder mit den Hinweis „Wolfenbüttel“ übersehen. Ich habe in Salzgitter nämlich nur Fahrradhinweise zu den Stadtteilen gefunden, aber nicht zur Nachbarstadt. Dabei ist ein Fahrradausflug zum Salzgittersee durchaus ein angenehmer Ausflug. Und der See lohnt ja bekanntlich auch einen Besuch. Ich habe mich am Samstag vor allem am Treiben der Wasserskifahrer erfreut, da ich das vor einigen Jahrzehnten auch einmal, nein fünf Mal, probiert habe. Meine weiteste gefahrene Strecke betrug damals etwa 12 bis 15 Meter, ehe ich ins Wasser eintauchte.

