Kampf gegen die Massen

Endlich Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio! Für die Kajak-Fahrerin Ricarda Funk hat es mich besonders gefreut, da ihr Heimatort Ahrweiler von der Unwetterkatastrophe besonders stark betroffen war. Ihren Kampf beim Kanuslalom mit den enormen Wassermassen habe ich mit großer Spannung verfolgt, – zumal ich selbst während meines Sportstudiums zwei Sommer lang Wildwasserkanu in der Schweiz ausprobiert und dabei gespürt habe, wie stark Wassermassen sein können, wenn man mit dem Boot dagegen ankämpfen muss. Wenn man problemlos die Strecke absolvieren kann, dann ist Wildwasserkanu eine herrliche Sportart in der freien Natur. Allerdings hatte ich damals auch eine gefährliche Situation zu bewältigen. Ich war mit meinem Kanu nach einer Kenterung an einem Felsbrocken eingeklemmt, konnte mich nicht selbst befreien. Meine Studienkollegen haben mich gerettet.

