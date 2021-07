Kümmel gibt die pikante Note

Sigrid Blankenburg bereichert unser Tischgespräch heute mit einer Leckerei aus ihren Kindertagen, die ich unbedingt mal ausprobieren möchte. Sigrid Blankenburg schreibt: „Auch bei uns gab es in meinen fernen Kindertagen ein einfaches Gericht, das ich sehr gern aß und von dem es hieß, das Rezept wäre noch von einer Urgroßmutter aus Thüringen überliefert. Bei uns wurde es ,Tischel‘ genannt. Das ist ein ganz einfacher Brötchen-Auflauf, in dem man hart gewordene Brötchen vom Vortag verarbeiten konnte. Früher wurde das wohl mit Speck zubereitet; als Verfeinerung machten wir es allerdings mit Butter. Und vor allem mit schön viel Kümmel! Etwa 3 alte Brötchen wurden grob zerteilt und in einer Eiermilch (3 Eier in einem halben Liter Milch verquirlt) mit etwas Salz und Pfeffer eingeweicht (mindestens 15 Minuten). Das Ganze wurde in einer gebutterten Auflaufform mit Butterflöckchen und Kümmel ,on top‘ versehen und etwa 40 Minuten bei 175 °C überbacken (Stäbchenprobe), bis die Oberflächen der herausschauenden Brötchenteile goldbraun waren. Man kann das auch süß zubereiten und dann zum Beispiel mit Sauerkirschen essen.

