Bei Kesseldruck helfen Entlüftungsventile, damit einem die Chose nicht um die Ohren fliegt. Doch diese ewige Stänkerei im Netz geht mir erstens höllisch auf den Senkel und scheint zweitens keinerlei Drucklinderung zu zeitigen. Im Gegenteil: Der Ton wird immer ätzender. Und leider, meine Herren, haben einige von Ihnen wohl einen gehörigen Anteil daran. Psychologen und Informatiker aus den USA und Australien haben mal sprachliche „Feinheiten“ von 65.000 Facebook-Nutzern unter die Lupe genommen. Fazit: Madames Lieblingsvokabeln „wunderbar“, „dankbar“, „super“ und „süß“ sind zwar nicht besonders differenziert, lassen aber tendenziell auf Freundlichkeit, Mitgefühl und Gelassenheit schließen. Dagegen würden Männer im Netz auffällig viel fluchen und kämen oft feindselig rüber – eben mächtig unter Druck. Ihre Lieblingsbegriffe: „Freiheit“, „Kampf“, „Krieg“. Als lösungsorientierte Küchenpsychologin und Ernährungsberaterin qua Geschlechts würde ich zum Druckabbau zunächst eine Kochsalzreduktion in Betracht ziehen. Verzichten Sie auf Fast Food und Fertigprodukte wie Pizza, Pommes, Chips und Cracker. Stattdessen empfehle ich: Rote Bete, Ingwer – und klassische Musik. Die Orchester-Suite Nr. 3 von Johann Sebastian Bach, die Wassermusik von Georg Friedrich Händel oder Mozarts Orgelkonzert in G-Dur für vier Hände beruhigen Körper und Geist. Ist übrigens ein Tipp der Deutschen Herzstiftung. Was außerdem gegen Überdruck hilft: Umarmen Sie einen Baum. Oder – Sie wissen schon – Ihre Frau!