Wer noch nicht so genau weiß, was es Silvester zu essen geben soll und sich dann auf die Werbung der örtlichen Lebensmittelhändler verlässt, der lädt zum Raclette ein. Raclette ist wie Käsefondue, allerdings in Pfännchen und nicht im Topf. Er (!) kommt aus dem Wallis, also aus der Schweiz, die ja bekannt dafür ist, sich nicht nur mit Schokolade gut auszukennen, sondern auch mit Käse. Raclette ist ein Ereignis für den launigen Freundeskreis. Was allerdings in unseren Breiten oft nicht verstanden wird, ist, dass es beim Raclette eben nicht auf die Qualität und Menge des Fleisches ankommt. Auch nicht auf möglichst viel und ungewöhnliches Gemüse. Nicht Fleisch und Beilagen sollen beim Raclette den Gaumen kitzeln, sondern ausschließlich der Käse. Der Käse, der später zum berühmten Raclette (so der Name des Käses, nicht des Gerätes) wurde, entstand wohl schon im 4. Jahrhundert vor Christus. Das wissen mal wieder die Forscher. Die fanden beim Lesen von klösterlichen Handschriften auch heraus, dass sich die frommen Herren Ende des 13. Jahrhunderts an „Bratkäse“ labten. Die ursprünglichen Beilagen zum geschmolzenen Käse sind im Übrigen Pellkartoffeln und Zwiebeln. Pikanter wird Raclette durch Pfeffer. Dazu ein Wein. Oder meinethalben auch ein süffiges Kellerbier. Also dann, guten Rutsch und bis zum nächsten Jahr!